Nuovo defibrillatore

La promozione della salute, a Dairago, può contare su un nuovo alleato. In via Verdi 28 è stato infatti installato un defibrillatore. L'operazione è stata resa possibile, come specifica in una nota l'associazione Sessantamila Vite da Salvare, "grazie al lavoro dell'associazione e al contributo di Qst Volley Dairago e associazione Madonna in Campagna". Dal canto suo, il primo cittadino Paola Rolfi ha voluto ringraziare di cuore chi ha promosso questa nuova installazione nella consapevolezza che ogni defibrillatore rappresenti uno strumento prezioso per salvare una vita umana in pericolo e insidiata da un improvviso malore.

