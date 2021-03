Aperti diversi cantieri in paese

Una molteplicità di lavori che, in concomitanza con la chiusura di alcune attività per la 'zona rossa', hanno portato ad avere diversi cantieri in parallelo in diverse aree del paese.

"In questi ultimi giorni sono proseguite le attività di manutenzione del verde da parte del personale del Comune, che ringraziamo - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti e l'assessore Sandro Guzzini - In particolare, insieme alle altre attività di gestione corrente, sono state avviate le potature delle piante in via de Agostini e in via Meucci ed è stato svolto il taglio dell'edera sul muro di cinta del parchetto in via San Rocco.

Questa settimana saranno inoltre avviati i lavori di sistemazione dei marciapiedi perimetrali della Scuola dell’infanzia che miglioreranno sensibilmente l'accessibilità degli spazi esterni della scuola stessa. Confidiamo di riuscire a sistemare, durante lo svolgimento di questi lavori, anche l'impianto di innaffiamento perimetrale del giardino della scuola dell’infanzia.

Proseguono inoltre sia i lavori sul parcheggio di Via Cicogna sia i lavori e le attività sul primo lotto della circonvallazione.

Ne approfittiamo anche per comunicare che spesso arrivano qui su Facebook diversi commenti o messaggi che richiedono interventi di manutenzione ordinaria, vi ricordo che sul sito del Comune è attiva un sezione per le segnalazioni, potete utilizzarla in modo da far arrivare le vostre segnalazioni direttamente all’Ufficio competente".

