Oratorio: giocando a distanza

L'iniziativa dell'oratorio di Busto Garolfo. Domenica 28 marzo giovani e famiglie potranno sfidarsi in diverse attività, direttamente da casa e utilizzando la tecnologia.

In tempo di Covid-19 hanno dovuto chiudere i battenti o rallentare le loro attività. Il desiderio degli oratori di continuare, nonostante le difficoltà in atto, ad essere elementi propulsori di socialità e crescita comune, però, è rimasto immutato. E, per estrinsecarsi, avvolge in un abbraccio anche le risorse tecnologiche in grado di supportarlo. L'oratorio di Busto Garolfo propone così per domenica 28 marzo alle famiglie di sfidarsi in vari giochi munite di un cellulare. Ma, soprattutto, di voglia di condividere una socialità messa a dura prova eppure ancora possibile. "L'oratorio è ancora chiuso - ricorda la struttura del Sacro Cuore - non perderti l'opportunità di giocare insieme alla tua famiglia, sfida le altre dell'unità pastorale e non solo". Giochi che, per forza di cose, avranno alla fine un vincitore, ma in cui in fondo vincerà soprattutto un aspetto, la voglia di stare insieme per dichiarare guerra ai timori innescati dalla pandemia e riaffermare che non avranno l'ultima parola. Si partirà alle 16 e per partecipare sarà necessario inviare una mail a oratorio [dot] bustogarolfo [at] gmail [dot] com. Sarà inviato a chi è interessato a partecipare un codice con cui potrà accedere, per i diversi giochi in programma, alla piattaforma Google Meet. Il Covid non è un gioco. Ma il gioco può contribuire a sconfiggere il Covid.

