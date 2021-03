Nastrino per i giovani in 'Dad'

Canegrate: un nastrino colorato all'ingresso dei plessi scolastici "Per ogni bambini o ragazzo che resta in casa in Dad e per ogni genitore che lo accompagna in questo delicato percorso".

Silenziosi, ma non zitti. Comune e Comitato Genitori di Canegrate, ancora una volta, dicono la loro sul discorso della centralità della riapertura alla didattica in presenza. E lo fanno con un'iniziativa che è, al contempo, simbolica, però anche scintillante di concretezza. E questo per chiedere "La scuola in presenza nel primo ciclo". La proposta a cui i due enti hanno invitato ad aderire riguarda l'apposizione di un nastrino colorato all'ingresso dei plessi scolastici "Per ogni bambini o ragazzo che resta in casa in Dad e per ogni genitore che lo accompagna in questo delicato percorso". I nastri, spiegano i promotori dell'iniziativa, "Vogliono essere la testimonianza della convinta adesione a quest'iniziativa" e li si potrà mettere fino a domenica 28 marzo. Questi nastrini, spiegano ancora Comune e Comitato, "Sono come colori al vento per manifestare che bambini e ragazzi ci sono, anche se non si vedono e non si sentono, e per ricordare che la scuola in presenza è un servizio essenziale, molto più che una pura didattica". E non rinunciano a mettere l'accento su un particolare non proprio di secondaria rilevanza: "Dati della letteratura scientifica - concludono - indicano che l'incidenza dell'infezione in ambito scolastico non è superiore rispetto alla popolazione generale mantenendo le misure di contenimento per la sicurezza". Dal legare un nastro colorato passa, quindi, una forma di protesta "Visibile, ma silenziosa, rispettosa del distanziamento fisico e adatta a tutti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro