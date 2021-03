Covid Magnago: contagi in crescita; un altro decesso

Contagi, purtroppo, ancora in crescita a Magnago e Bienate. Sono 67, infatti, i cittadini positivi al Covid-19. C'è, inoltre, anche un altro decesso.

Contagi, purtroppo, ancora in crescita a Magnago e Bienate. "Ad oggi, infatti - scrive il sindaco Carla Picco - abbiamo 67 cittadini positivi al Covid-19, di cui 2 ricoverati in ospedale e 52 in quarantena. Purtroppo dobbiamo comunicare un nuovo decesso: alla famiglia il nostro sincero abbraccio e la nostra vicinanza. Questa situazione non lascia spazio a dubbi e incertezze: occorre assolutamente e rigorosamente rispettare le regole di prevenzione per arginare la diffusione del virus, che ancora così diffusamente colpisce. La macchina vaccinale, è cosa risaputa, è ancora rallentata ed irta di ostacoli nella fase della somministrazione; ho più e più volte manifestato ad Asst e Ats, la disponibilità del Comune per ogni possibile ed utile collaborazione affinchè si adottino soluzioni più incisive per favorire l’accesso al vaccino a tutta la popolazione".

