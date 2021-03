Pratone: nuovi giochi

Il Parco Pratone di Buscate si rifà il look! Accanto alle opere di sistemazione del verde, infatti, ecco che verranno posizionati anche nuovi giochi e attrezzature.

Il Parco Pratone di Buscate si rifà il look! Accanto alle opere di sistemazione del verde, infatti, ecco che verranno posizionati anche nuovi giochi e attrezzature, nell'area a sinistra dell'ingresso principale. “Si tratta di un intervento realizzato insieme ad AMGA e che prevede l'estensione dell'area giochi in modo importante – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Il tutto in un'ottica di valorizzazione del nostro polmone verde cittadino, accanto anche alla videosorveglianza per renderlo un luogo sempre più sicuro”.

