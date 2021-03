Lions Club in visita a realtà sociali

Una rappresentanza del Lions club Rescaldina Sempione ha fatto visita a due realtà del territorio che operano in campi sociali diversi, ma estremamente importanti per la comunità.

Una rappresentanza del Lions Club Rescaldina Sempione ha fatto visita a due realtà del territorio che operano in campi sociali diversi, ma comunque estremamente importanti per la comunità. Il gruppo di soci del Club formato dal Past Governatore del Distretto Lions Carlo Massironi, con il segretario del Club Giampiero Massaiu e il Past Presidente Angelo Mocchetti hanno portato alcuni doni presso la Casa della Carità Mensa dei Poveri della Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù a Legnano. Già all'inizio della mattinata i Volontari dell'Organizzazione erano molto impegnati a preparare tutto quanto necessario per assistere i numerosi utilizzatori del servizio ed il pranzo di mezzogiorno per una media di circa 100 pasti giornalieri. Il Lions Club Rescaldina Sempione sostiene da diversi anni con varie modalità il benemerito lavoro di tanti collaboratori. Il gruppo si è, poi, trasferito a Rescaldina presso la RSA Casa Ospitalità Anziani della Fondazione Colleoni De Maestri con la quale il Club intrattiene cordiali rapporti da diversi anni. La consegna dei doni ha consentito di portare i saluti ad alcuni operatori della struttura e loro tramite agli ospiti. Entrambe le visite sonno state l'occasione per formulare i migliori auguri in vista della Pasqua. Il Lions Club Rescaldina Sempione opera sul territorio dal 2014 e anche nel corrente anno lionistico ha svolto e svolgerà numerosi e qualificati service in campo sociale, culturale, educativo ed umanitario a favore delle comunità.

