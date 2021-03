Insieme per Vanzaghello sullo stabile di via Albarina: "L'attuale giunta si era impegnata a darlo agli anziani, ora potrebbe diventare la nuova sede del Cse".

L'hanno ribattezzata "Degenerazione urbana", i componenti di 'Insieme per Vanzaghello', sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale, perché, come scrivono sulla loro pagina Facebook "L'incoerenza accompagna spesso i membri della lista Gatti, quando si riuniscono a decidere cose per la comunità. L’ultima prova è che, nell’ambito di una 'rigenerazione urbana' raffazzonata, viene previsto il trasferimento del CSE (centro socio-educativo per diversamente abili) nello stabile di Via Albarina. E la destinazione d’uso per gli anziani? Solo due mesi fa, la stessa lista Gatti criticava il nostro progetto in qunato andava "contro la volontà del donatore". Ricordiamo, poi, i rimproveri a suo tempo: il problema dei parcheggi, la mancanza di verde, il rumore della ferrovia confinante... Tutto a posto ora, nonostante nulla sia proposto per risolvere i problemi citati da loro stessi". Anche la capacità progettuale manca all’Amministrazione, aggiungono. "Oggi la struttura di fronte alle Elementari ospita 30 utenti disabili su un unico piano di oltre mille metri quadri, dotato di tutti i servizi, mentre in Via Albarina ci sono 2 piani di circa 80 metri quadri ciascuno. Qual è il disagio per gli utenti in carrozzina per andare da un piano all’altro? La norma regionale, inoltre, prevede una certa metratura libera per ogni utente e ciò significa ridurre il numero degli utenti da 30 a poco più di dieci. Per questo numero di persone, dato che non sarebbe economicamente sostenibile, quale operatore sarà disposto a garantire il servizio? Nel 2019, la giunta Giani proponeva un centro per minori, di fatto innovando e aggiungendo servizi al paese. La lista Gatti fa solo il gioco delle tre carte: sposta un servizio presente riducendone la funzionalità e non crea nulla di nuovo".

