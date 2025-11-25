Cercasi animatori liturgici

"Da qualche anno sto ripetendo l'invito a far parte del coro parrocchiale - commenta il parroco don Armando Bosani - per animare le nostre funzioni".

Nuove voci per una nuova esperienza al servizio della comunità. Il parroco di Vanzaghello don Armando Bosani prende carta e penna invitando chi abbia un po' di tempo libero a dare man forte con la sua voce al coro parrocchiale per animare la funzioni liturgiche. "Da qualche anno sto ripetendo l'invito a far parte del coro parrocchiale - scrive sul Mantice- il cui compito, come si sa bene, non è quello di esibirsi in concerti ma riguarda l'animazione delle nostre liturgie, punto d'incontro fondamentale per ogni comunità cristiana". Niente Requiem o Messe cantate quindi, ma animazione durante le Sante Messe e in occasioni particolari. Il fatto di poter contribuire all'animazione delle celebrazioni religiose, prosegue per rinforzare il concetto dell'importanza di farsi avanti, "dovrebbe far venire a molti la voglia di partecipare". Senza contare, dice, che "è veramente di grande aiuto per la preghiera liturgica, perché cantare fa stare bene a cantare in coro fa stare ancora meglio". Occorre avere esperienze di canto o avere voci ben affinate? Nemmeno per sogno. Anche qui don Armando fa chiarezza affermando che "si impara a cantare cantando e aiutandosi a vicenda". E frequentando la prova settimanale che, ricorda il parroco vanzaghellese, si tiene il lunedì tra le 20.45 e le 22.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!