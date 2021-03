Atti vandalici in piazza Pertini a Vanzaghello, in prossimità del Centro Civico: subito rintracciati dalla Polizia locale i responsabili.

Atti vandalici in piazza Pertini a Vanzaghello, in prossimità del Centro Civico: subito rintracciati i responsabili. Grazie, infatti, all'ausilio della videsorveglianza, la Polizia locale è riuscita, appunto, ad individuare e identificare gli autori del gesto, ai quali verranno addebitate le spese per il ripristino del luogo. "La sicurezza è e vuole essere una priorità di questa Amministrazione - scrive il sindaco Arconte Gatti - Gli errori di pochi non devono gravare sulle spese della collettività, che ha il diritto di vivere in tranquillità e serenità. Possa questo servire da lezione, il senso civico ed il rispetto del luogo nel quale viviamo devono essere alla base della vita comune. La nostra linea sarà sempre quella di tolleranza zero nei confronti di chi non rispetta Vanzaghello e i vanzaghellesi".

