meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nessuna nuvola significante 14°
Ven, 10/10/2025 - 22:50

data-top

venerdì 10 ottobre 2025 | ore 23:20

Trasportava gasolio non in sicurezza: fermata

Gli agenti del comando unico di Vanzaghello e Turbigo hanno controllato un furgone durante un'attività di accertamento alla circolazione stradale.
Cronaca - Controlli Polizia locale

La scoperta durante un normale controllo alla circolazione stradale. Ma, in fondo, che ci fosse qualcosa di strano, i due operatori della Polizia locale di Vanzaghello e Turbigo in quel momento di turno, lo avevano capito fin da subito. E come si dice “ci avevano visto lungo”, perché il tempo di far aprire quel furgone appena fermato ed ecco che all’interno hanno trovato un contenitore di plastica con 1400 litri di gasolio, trasportato senza i necessari e fondamentali accorgimenti di sicurezza (tra cui ad esempio le apposite indicazioni per informare sul trasporto e del pericolo e delle conseguenze in caso di un eventuale incidente, quali rischio di incendio, esplosione, ecc… ed anche la mancanza a bordo di un estintore). Nei confronti della conducente (che faceva riferimento ad una società a conduzione familiare), allora, ci si è attivati immediatamente con la sospensione della carta di circolazione e della patente (da 2 a 6 mesi, la decisione adesso spetterà al Prefetto), oltre ad effettuare le specifiche segnalazioni alle autorità competenti e alla Guardia di Finanza e a mettere in sicurezza il mezzo.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

"Occhio ai furti in strada"
Vanzaghello / Cronaca - Polizia locale
Colpiscono per lo più nelle zone centrali, nei pressi dei supermercati o delle attività commerciali. Individuata la vittima le rubano collanine, bracciali o orecchini.
Incendio di un veicolo a Vanzaghello
Cronaca - Incendio
L’allarme nella mattinata di oggi. Incendio di un veicolo a Vanzaghello. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Castano Primo e i Vigili del Fuoco.
Fermato dalla Polizia locale: era senza assicurazione
Territorio - Polizia locale
Un normale controllo nel territorio, gli agenti che fanno accostare un'auto e poi da una verifica ecco che si è scoperto che il conducente circolava pur essendo sprovvisto del regolare tagliando assicurativo e anche della revisione.

Invia nuovo commento