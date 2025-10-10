Trasportava gasolio non in sicurezza: fermata

Gli agenti del comando unico di Vanzaghello e Turbigo hanno controllato un furgone durante un'attività di accertamento alla circolazione stradale.

La scoperta durante un normale controllo alla circolazione stradale. Ma, in fondo, che ci fosse qualcosa di strano, i due operatori della Polizia locale di Vanzaghello e Turbigo in quel momento di turno, lo avevano capito fin da subito. E come si dice “ci avevano visto lungo”, perché il tempo di far aprire quel furgone appena fermato ed ecco che all’interno hanno trovato un contenitore di plastica con 1400 litri di gasolio, trasportato senza i necessari e fondamentali accorgimenti di sicurezza (tra cui ad esempio le apposite indicazioni per informare sul trasporto e del pericolo e delle conseguenze in caso di un eventuale incidente, quali rischio di incendio, esplosione, ecc… ed anche la mancanza a bordo di un estintore). Nei confronti della conducente (che faceva riferimento ad una società a conduzione familiare), allora, ci si è attivati immediatamente con la sospensione della carta di circolazione e della patente (da 2 a 6 mesi, la decisione adesso spetterà al Prefetto), oltre ad effettuare le specifiche segnalazioni alle autorità competenti e alla Guardia di Finanza e a mettere in sicurezza il mezzo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!