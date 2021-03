Esterefatti e sconvolti: sono le due parole che ripetono da una parte il Comitato per Castano, dall'altra la Lega, nel commentare la vicenda di pedofilia portata alla luce da 'Le Iene'.

Esterefatti e sconvolti: sono le due parole che ripetono da una parte il Comitato per Castano, dall'altra la Lega (sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale), nel commentare la vicenda di pedofilia in città portata alla luce dal servizio de 'Le Iene'. "Siamo esterrefatti, tristi, preoccupati e vicini a tutte le persone colpite, direttamente e/o indirettamente dalle azioni, apparentemente, poste in essere da questo nostro concittadino - scrivono appunto dal Comitato per Castano - In attesa delle risultanze dell'indagine delle Autorità Inquirenti, sottolineiamo l'importanza di tutte le politiche di informazione e 'formazione' volte a prevenire situazioni di cyber-violenza e ad offrire alle famiglie e ai genitori aiuto per fronteggiare nel miglior modo possibile questo aberrante fenomeno". "La notizia ha sconvolto tutti quanti - affermano, quindi, dal Carroccio castanese - Non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia e pretendere che ogni reato venga punito, senza nessun tipo di attenuante. Un sentito grazie alla famiglia della piccola vittima, che ha avuto il coraggio di condannare il fatto. Un pensiero di vicinanza ai familiari ed a tutte quelle persone distrutte da questa macabra scoperta".

