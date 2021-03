Presunto pedofilo smascherato a Castano

Una giornalista de 'Le Iene' in città per fare chiarezza sulla segnalazione di una mamma di una bambina di 10 anni nei confronti di un dipendente del Comune.

La notizia ha cominciato a rimbalzare da una parte all'altra della città e anche del territorio fin dalle prime ore di stamattina. Un servizio de 'Le Iene' della giornalista Alice Martinelli, dal titolo 'Anatomia di un pedofilo'. La troupe della nota trasmissione di Italia 1, infatti, è arrivata a Castano, dopo la segnalazione di una mamma che raccontava di come la figlia di 10 anni fosse stata contattata su Instragram da un signore anziano e lei, quindi, preoccupata ha voluto, appunto, scrivere alla redazione per capire meglio ciò che stava accadendo. E da qui, allora, ecco che gli inviati si sono messi al lavoro per fare chiarezza sulla vicenda. Hanno dapprima cercato di avere un quadro preciso di chi fosse l'uomo in questione (volto conosciuto in paese, come è emerso da uno dei diversi messaggi che lo stesso ha mandato alla bimba, nel quale spiegava di avere un incarico che si interessa di vari uffici all'interno del Comune), quindi hanno visionato proprio gli sms che, nel frattempo, continuava ad inviare (frasi miste tra il romantico e l'esplicite a sfondo sessuale, in qualche caso accompagnate pure da immagini), per poi, essendo impegnato anche in politica, riuscire ad avvicinarlo ed incontrarlo, con la scusa appunto di un interessamento al movimento di cui fa parte. L'hanno visto e ci hanno parlato nella città dove vive e lavora, qualche domanda per carpire nel dettaglio ulteriori informazioni sulla sua quotidianità, fino a bloccarlo per metterlo di fronte alla situazione, con l'ausilio degli agenti della Polizia, che lo hanno fatto salire in auto per svolgere tutti gli accertamenti e le indagini del caso.

