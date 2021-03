Bilancio partecipativo: le scelte

Più verde e ombra nel parco di piazza Francesco della Croce, percorso ciclopedonale in via Toti e pavimentazione antitrauma nel cortile della scuola Materna: ecco i progetti vincitori.

Più verde e ombra nel parco di piazza Francesco della Croce, percorso ciclopedonale in via Toti e pavimentazione antitrauma nel cortile della scuola Materna. I 394 votanti del 'Bilancio partecipativo' promosso dalla giunta del sindaco di Dairago, Paola Rolfi, hanno fatto cadere la loro scelta su tre progetti precisi. Alla fine, i voti validi che hanno concorso a determinare la graduatoria sono stati 378, quelli nulli sedici. A esprimersi sono state soprattutto le donne (244 pari al 64,5 per cento) contro 134 uomini pari al 35,5. La fascia d'età che si è espressa maggiormente è stata quella compresa tra i 41 e 55 anni (138 voti pari al 36,5 per cento), le più risicate nel valutare, invece, sono state quelle 16-25 anni (5,8) e over 70 (4,5). Il progetto riguardante piazza Francesco della Croce ha conquistato 153 preferenze, quelli che lo hanno seguito, rispettivamente, 129 e 123. La 'biblioteca dei sogni' si è, invece, fermata a quota 121, 'Camminando e giocando nel parco delle Roggie' a 111. Il progetto di miglioramento della raccolta differenziata ha portato a casa 86 voti, quello sul potenziamento delle informazioni alla cittadinanza 68, 'Giochiamo in piazza Francesco della Croce' 67 e 'Pedaliamo per l'ambiente' 28. I tre progetti risultati più gettonati saranno finanziati dalla giunta con un importo di 40 mila euro. Quello di piazza Francesco della Croce prevede la "Piantumazione di nuovi alberi in piazza per incrementare le zone ombreggiate rendendo ancora più bella e vivibile la nostra area verde". Per via Toti si prevede, invece, la creazione di un tratto ciclopedonale tra via Giovanni XXIII e cimitero "Attraverso una nuova segnaletica orizzontale e verticale". La scuola Materna Rossetti Martorelli, infine, sarà dotata di una pavimentazione antitrauma "Per consentire ai bambini di poter utilizzare questo spazio con maggiore sicurezza, divertirsi e praticare attività ludiche all'aperto". Progetti eterogenei e figli di un'attenta valutazione espressa dai cittadini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro