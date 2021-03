Vigilanza privata per la sicurezza

La notte è spesso la maggior "complice" di tentativi di furto o episodi di microcriminalità. Ai cittadini che rischino di subirne, il Comune di Parabiago ha deciso di mettere a disposizione un ausilio in più, ovvero un servizio di vigilanza privata.

La notte è spesso la maggior "complice" di tentativi di furto o episodi di microcriminalità. Ai cittadini che rischino di subirne, il Comune di Parabiago ha deciso di mettere a disposizione un ausilio in più, ovvero un servizio di vigilanza privata. "Si potrà - spiega l'Amministrazione comunale - di contattare il numero 030/3156731 in caso di bisogno per la segnalazione di fatti o episodi di gravità tale da imporre il tempestivo intervento dalla pattuglia nella fascia oraria di copertura dalle 19 alle 6, sette giorni su sette". Il problema dei rischi notturni da microcriminalità è tra quelli che scaldano spesso il dibattito politico di Parabiago approdando non di rado, sottoforma di mozioni o interrogazioni, sui banchi del consiglio comunale.

