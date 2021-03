Nerviano: la Lega verso il voto

Nerviano: nomi, per ora, non ne emergono. Emerge, invece, la volontà della Lega di ripresentarsi con lo stesso spirito, tra conferme e novità, per le prossime elezioni.

Nomi, per ora, non ne emergono. Emerge, invece, la volontà di ripresentarsi con lo stesso spirito, tra conferme e novità, per le prossime elezioni amministrative che sanciranno il rinnovo delle rappresentanze istituzionali a Nerviano. La Lega Salvini premier, una delle costole dell'attuale maggioranza che sostiene il sindaco uscente Massimo Cozzi, scalda i motori e affida le sue intenzioni a un fitto comunicato: "Sono trascorsi cinque anni dall'inizio di questa legislatura e, tra alti e bassi, il nostro bilancio non può che essere positivo - esordisce il Carroccio - In tutto questo lasso di tempo, la nostra sezione ha continuato a supportare l'operato dell'Amministrazione comunale attraverso la presenza sul territorio, in consiglio comunale (più della metà dei consiglieri comunali appartengono al nostro gruppo) e nelle riunioni serali, anche on line, e attività varie". Una scelta di campo e di indirizzo con cui, prosegue la Lega, "Abbiamo cercato di migliorare il nostro paese". E ora, con quello stesso spirito, è pronta a ripresentarsi. Per sostenere quale candidatura a sindaco ancora non è noto, visto che Cozzi non ha sciolto la riserva su una sua possibile ricandidatura. "Ci siamo sempre mossi mettendo al primo posto le esigenze del territorio e dei nostri concittadini - prosegue la nota - guidati dallo stesso spirito combattivo e leale che da sempre muove il nostro operato". Uno spirito che, aggiungono, con la pandemia non è cambiato se non nella forma del suo manifestarsi. La Lega riporta la mente a quando, negli anni novanta, andò incontro a un'attività di rifondazione costituendo "Un gruppo compatto, unito, composto da persone motivate e spinte unicamente dal desiderio di fare del bene per Nerviano". E, concludono, "Dopo trent'anni, quasi trentuno di attività sul territorio, siamo ancora qua, decisi a continuare il lavoro che abbiamo iniziato". Sotto il cielo di Nerviano, quindi, la macchina elettorale comincia a mettersi in moto.

