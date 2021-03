Tesori nascosti rivedono la luce

Reperti di epoca romana, provenienti dalla necropoli di Bienate, sistemati presso il Civico museo Archeologico Sutermeister di Legnano. "Un importante tassello - dice il sindaco".

Tesori nascosti a Magnago... rivedono la luce. Proprio qualche settimana fa, infatti, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano, ha informato il Comune che è avvenuto il deposito dei reperti di epoca romana, provenienti dalla necropoli di Bienate, presso il Civico museo Archeologico Sutermeister di Legnano. Il nuovo nucleo, debitamente restaurato, va ad aggiungersi ai resti archeologici bienatesi già conservati dall’ente museale. "Il deposito dei ritrovamenti segna la chiusura di un iter di conservazione preventiva che ha consentito il recupero di numerosi oggetti storici che testimoniano concretamente la cultura materiale dell’abitato sorto nel territorio del nostro comune più di 2.000 anni fa - ha scritto il sindaco Carla Picco - Un altro importante tassello della nostra storia è posto all’attenzione, studio e visione di tutti presso il Museo di Legnano: una preziosa occasione che testimonia quanto sia importante, soprattutto in momenti bui come l’attuale, tutelare e preservare la cultura, patrimonio irrinunciabile per l’uomo".

