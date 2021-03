Lutto cittadino per Selmo

Lunedì 15 marzo sarà il giorno del ricordo e della preghiera per Marco Selmo. Nonostante il grande affetto si invita a seguire la cerimonia in streaming lasciando la presenza in chiesa per amici e parenti stretti.

A una settimana dalla tragedia si avvicina il momento del silenzio e del dolore. Di lasciar spazio alla preghiera e al ricordo per onorare e salutare degnamente Marco Selmo. L'Amministrazione cittadina ha indetto per lunedì 15 marzo il lutto cittadino: "Si pubblica l’Ordinanza Sindacale n.4/2021 con la quale si proclama il lutto cittadino per il giorno lunedì 15 marzo 2021 dalle ore 14 fino alla conclusione delle cerimonia funebre, giorno in cui si svolgereanno le esequie del dipendente comunale Agente di Polizia Locale Marco Selmo. funerali del nostro Marco Selmo si svolgeranno in Inveruno lunedì 15 marzo, alle h 14.30, presso la Chiesa San Martino. Dopo la Santa Messa la salma proseguirà per il tempio crematorio. La recita del Santo Rosario si terrà lunedì alle h 14.00 presso la chiesa parrocchiale".

Vista la particolare situazione sanitaria, con relative restrizioni e limitazioni, l'invito per tutta la comunità, nonostante il grande affetto, è di seguire la celebrazione in diretta straming.

