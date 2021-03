Inveruno prepara l'omaggio al suo Vigile

Lunedì 15 marzo è previsto un corteo funebre della Polizia locale dalla 'Casa degli Angeli' fino alla chiesa parrocchiale di San Martino prima del rito funebre.

Nessuno tra Inveruno e Furato potrà mai dimenticare l'8 marzo di quest'anno. L'incredulità e il dolore è ancora troppo forte in ognuno per la tragica fine di Marco Selmo, il 'vigile buono' inverunese. Un amico, una persona per bene, stimata e apprezzata dai colleghi, sempre al servizio della comunità.

In questo tempo assurdo di pandemia, anche l'estremo saluto dovrà risentire, giustamente, delle attenzioni e delle restrizioni di sicurezza. Lunedì 15 marzo è così previsto un corteo funebre della Polizia locale dalla 'Casa degli Angeli' fino alla chiesa parrocchiale di San Martino prima del rito funebre.

Alle ore 14 avrà inizio il Santo Rosario nella chiesa di San Martino, mentre alle 14.30 inizierà la funzione in ricordo di Marco. L'ingresso alla celebrazione sarà ovviamente contingentato e l'invito è quello di lasciare il posto principalmente ad amici e conoscenti stretti di Marco.

La cerimonia sarà comunque trasmessa in streaming da Onoranze Funebri Vergani. A questa pagina è inoltre possibile lasciare il proprio ricordo 'virtuale' alla famiglia.

"L’Amministrazione comunale ha appreso con immensa tristezza e profondo rammarico della scomparsa di Marco Selmo, agente di Polizia locale del Comune di Inveruno morto lunedì mattina in un tragico incidente stradale - commentano dal Comune - Ci stringiamo commossi attorno alla sua famiglia, ai suoi amici, a tutta la comunità Inverunese".

