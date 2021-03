8 reparti Covid nei nostri Ospedali

Che la situazione sia molto peggiorata, in relazione alla pandemia di coronavirus, rispetto a 15 giorni o un mese fa è ormai evidente. I bollettini quotidiani e settimanali di molti sindaci fanno percepire il costante aumento di cittadini positivi nelle nostre comunità. Ma se le 'positività' sono il primo segno di questa pandemia, il secondo è il convilgimento dei nostri Ospedali. E anche qui le notizie sono incoraggianti. Se fino a un paio di settimane fa vi erano solo 4 reparti Covid-19 tra Legnano e Magenta, da ieri sono tornati ad essere 8. Con l'aggiunta dei 2 reparti di riabilitazione ad Abbiategrasso.

"Abbiamo dovuto aprire il terzo reparto proprio ieri", ci conferma Nicola Mumoli primario di medicina interna dell'Ospedale Fornaroli di Magenta.

Dall'Ospedale di Legnano la stessa azienda ci conferma che invece sono ora operativi: Medicina A, B, C, malattie infettive e il 'PS tenda' di osservazione. Sulla struttura legnanese qualche paziente è stato ospitato anche dal bresciano, territorio ora sotto grande pressione. I casi che richiedono maggior attenzione vengono invece indirizzati ai reparti dell'Ospedale di Fiera Milano.

