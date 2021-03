Va in scena la truffa...

Progetto che vede la collaborazione con l’associazione culturale Mosaiko, volto a mostrare agli anziani, attraverso rappresentazioni teatrali, come vengono realizzate le truffe.

Presentato in sala consiliare a Corbetta un progetto che vede la collaborazione con l’associazione culturale Mosaiko, volto a mostrare agli anziani, attraverso rappresentazioni teatrali, come vengono realizzate materialmente le truffe. Purtroppo negli ultimi tempi i truffatori si sono evoluti e hanno architettato tecniche sempre più subdole per raggirare i soggetti deboli. L’ultima è stata rivelata dall’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, e riguarda la cosiddetta truffa del vaccino. “In sostanza - ha detto De Corato – viene inviato un sms alla vittima che recita ‘per informazioni e dettagli su come prenotare il vaccino anti covid chiama il numero 1240’. Abbiamo appreso che un sistema truffaldino di questo tipo che fa leva sulla necessità di vaccinarsi, ha preso piede negli ultimi giorni in maniera rilevante nel rhodense, a Pregnana Milanese, a Rho, a Cornaredo e si sta espandendo”. L’invito è di non credere assolutamente a tali messaggi e a segnalarli alle autorità competenti. L’assessore spiega che nel 2020 sono stati stanziati 600mila euro circa per i comuni che hanno deciso di intraprendere progetti contro le truffe agli anziani. Il sindaco Marco Ballarini punta molto sulla prevenzione e per questo ha scelto di continuare con gli incontri volti a sensibilizzare gli anziani, ma vuole fare anche qualcosa di più. La comandante della polizia locale di Corbetta Lia Vismara ha spiegato che la presenza costante degli agenti sul territorio rappresenta senz’altro un deterrente. Recentemente sono state sventate tre truffe telefoniche, grazie alla segnalazione da parte dei cittadini. Era stata organizzata una trappola per coglierli con le mani nel sacco, ma i truffatori che non sono affatto sprovveduti avevano probabilmente capito che era stato lanciato l’allarme e non si sono presentati all’appuntamento. Quanto ai prossimi eventi teatrali con l’associazione Mosaiko, la presidente dell’associazione Francesca Magistroni ha spiegato che sono in corso di preparazione tre spettacoli. “Il teatro – ha detto – consente di vivere direttamente certe emozioni. È un modo per trasmettere quello che può succedere, anche una truffa”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro