Lavori al cimitero

Al cimitero di Buscate sono in corso i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche. “I vialetti erano in ghiaietto, che non sono percorribili se non con molta difficoltà da chi ha problemi di deambulazione o usa una sedia a rotelle per spostarsi – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Abbiamo optato per una copertura con autobloccanti, una soluzione che permette comunque l'accesso alle tombe, perché si possono rimuovere. Sono stati scelti di piccola dimensione, sia per continuità estetica con quelli che ci sono nella parte nuova, su suggerimento della Sovraintendenza, e anche perché si posano meglio dei lastroni più grossi, adattandosi meglio alle pendenze. Questo non comporterà costi aggiuntivi per i frontisti che si affacciano con le tombe sui vialetti interessati. Oltre a questo sono stati fatti anche degli interventi infrastrutturali, rifacendo i cavidotti, i pozzetti dell'illuminazione votiva e le tubazioni dell'acqua delle fontanelle”.

