Anche quest’anno, purtroppo, Floribunda non potrà svolgersi nella sua veste tradizionale il 5 aprile per via della pandemia ancora in corso. Ma l'Amministrazione comunale di Inveruno non vuole rinunciare a idee e proposte per realizzare e vivere una festa, sicuramente diversa, però coloratissima! Ecco quindi l'iniziativa 'Coloriamo Floribunda': tutto ciò che dovrete fare sarà scegliere il vostro fiore preferito e crearlo come più vi piace, poi fare una foto all'opera e inviarla entro il 29 marzo alla mail floribunda2021 [at] gmail [dot] com. Il fiore sarà protagonista di un video che verrà pubblicato sul sito e sui social del Comune e parteciperà al concorso 'Coloriamo Floribunda'. Il fiore vincitore diventerà il logo delle prossima edizione della festa.

