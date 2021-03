Gettano cassonetto: identificati

Avevano lanciato nel Canale Villoresi un cassonetto dei rifiuti. La Polizia locale di Castano ha rintracciato i colpevoli: si tratta di un gruppetto di ragazzi.

Identificati gli autori del lancio del cassonetto dei rifiuti nel canale Villoresi. Pochi giorni dopo, insomma, l'episodio ecco che la Polizia locale di Castano ha, appunto, rintracciato i colpevoli. Si tratta di un gruppetto di giovani, tra i 20 ed i 24 anni, subito, allora, convocati al comando, dove, dopo essersi scusati, sono stati tutti sanzionati per via amministrativa per le violazioni accertate, mentre sono ora al vaglio eventuali ipotesi di reato connesse.

