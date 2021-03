Quella che si dovrebbe disputare è l'edizione numero 74. In programma il 25 aprile, la 'Coppa Caduti Nervianesi', organizzata dalla locale Unione Sportiva, è ormai una solidissima tradizione cittadina che ha il duplice intento di commemorare i morti in guerra per il bene della patria e di valorizzare lo sport.

Quella che si dovrebbe disputare è l'edizione numero 74. In programma il 25 aprile, la 'Coppa Caduti Nervianesi', organizzata dalla locale Unione Sportiva, è ormai una solidissima tradizione cittadina che ha il duplice intento di commemorare i morti in guerra per il bene della patria e di valorizzare lo sport come uno degli elementi fondanti dell'orgoglio, dello sviluppo e della socialità di un paese. Sensibile a questo aspetto, l'Amministrazione comunale di Nerviano retta dal sindaco Massimo Cozzi ha deciso di supportare l'evento con un contributo di 8000 euro. L'albo d'oro si è aperto nel 1947 con il trionfo di Ghibellini (Club Lombardo) e, quale ultimo nome nel 2019 (nel 2020 la kermesse non si è disputata per via del Covid) Ferri. Chi gli succederà, allora, nel 2021?

