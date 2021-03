Tre 'spaccate' di notte

Notte di fuoco quella appena trascorsa a Magenta. Due spaccate in via Novara ai danni di un bar tabacchi e una parrucchiera e un’altra in via Espinasse al ristorante Sushiko.

Notte di fuoco quella appena trascorsa a Magenta. Due spaccate in via Novara ai danni di un bar tabacchi e una parrucchiera e un’altra in via Espinasse al Sushiko, ristorante cinese e giapponese. In quest’ultimo caso i malviventi hanno usato un tombino che hanno scagliato contro l’ingresso. Una volta all’interno si sono impossessati del fondo cassa degli ultimi due giorni, pc e smartphon e anche di alcune bottiglie di vino. Insomma, un danno non da poco. Tanto più per un locale che ha aperto soltanto da una quindicina di giorni e si è visto costretto a dover sopportare le restrizioni da zona arancione rafforzato di questo periodo. Al ristorante Sushiko la brutta sorpresa l’hanno vista questa mattina perché i sistemi di sicurezza non sono ancor ancora completamente installati. Hanno sporto denuncia presso la locale stazione dei carabinieri intervenuti per un sopralluogo.

