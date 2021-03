Scuole chiuse: "Sbagliato"

Chiudere le scuole in questo momento? Una decisione inopportuna. Il Comitato dei genitori di Canegrate esprime nero su bianco le sue perplessità per quanto accaduto.

Chiudere le scuole in questo momento? Una decisione inopportuna. Il Comitato dei genitori di Canegrate esprime nero su bianco le sue perplessità per i cancelli sbarrati allo svolgimento in presenza delle attività didattiche. E il Comune, sul suo profilo social, ne sposa in pieno lo spirito e le argomentazioni della presa di posizione. "Siamo consapevoli della gravità della situazione - scrive il Comitato dei genitori - che impone rispetto delle regole e quindi rispettiamo anche questa molto controvoglia, richiede talvolta interventi mirati, come quello recente del sindaco di Busto Garolfo, e decisioni rapide e intelligenti, contestiamo però il fatto che chiudere tutte le scuole del primo ciclo di istruzione dall'Infanzia alle Medie con un preavviso di poche ore sia al momento l'unica decisione rapida di Regione Lombardia, e di sicuro non molto intelligente". Il perché sia una decisione sbagliata, il Comitato lo spiega poco appresso con dovizia di particolari: in primo luogo, scrive, "Non tiene conto degli enormi costi emotivi e sociali" e, inoltre, "Non considera che in tante realtà locali come la nostra la situazione è sotto controllo con l'impegno di tutti e scarica sulle famiglie come sempre (e soprattutto sulle madri) il problema". Ciò che invece manca all'appello, per il Comitato, e sarebbe la via da battere senza por tempo in mezzo è "Una vera politica di profilassi e contrasto al virus". Una politica che spazzi via le criticità legate a "Vaccini a rilento, tracciamento dei casi disordinato, screening e test rapidi nelle scuole assenti, gravissimo ritardo sulla vaccinazione del personale scolastico". Il Comitato esprime, quindi, il suo disappunto in termini civili ma fermi e auspica un cambio di passo da parte della Regione nell'affrontare il nodo della criticità del Covid all'interno dei plessi scolastici. Non solo cittadini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro