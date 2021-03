Aiutare imprese e commercio

Aiutare le imprese e il commercio cittadino? Sì, ma nelle modalità consentite dalle disponibilità del bilancio e dalla normativa vigente.

Aiutare le imprese e il commercio cittadino? Sì, ma nelle modalità consentite dalle disponibilità del bilancio e dalla normativa vigente. La mozione presentata dalla consigliera della Lega di Arluno, Nella Maria Corrado e la giunta del sindaco Moreno Agolli, mosse dall'intento comune di non lasciare sole le realtà produttive cittadine, hanno trovato il punto di convergenza proprio in questo concetto che riposa su un emendamento introdotto dalla stessa amministrazione comunale. Alla fine, il documento ha incassato l'unanimità della massima assise cittadina. "Ci sono molte imprese oggi in ginocchio per via della pandemia - ha argomentato Corrado presentando la sua mozione - e gli enti pubblici possono, ai sensi della normativa, venire loro in aiuto attraverso l'adozione di misure adeguate, oltre agli sgravi fiscali; alcuni Comuni a noi vicini, penso per esempio a Corbetta e Magnago, si sono mossi in questo senso, vorremmo che la giunta promuovesse un bando apposito destinato alle microimprese". Idea non malvagia,ha controbattuto Agolli, ma bisogna corredarla con due altri punti fermi: il primo, non sono solo le microimprese ad avere bisogno di un supporto ma tutta la realtà produttiva cittadina. In secondo luogo, ha osservato il sindaco arlunese, "Dobbiamo tenere conto di tre aspetti, ovvero risorse del bilancio dell'ente, applicabilità dell'avanzo di amministrazione e normativa vigente, perché le misure che valevano per il 2020 non hanno avuto ancora una conferma normativa per il 2021". Il concetto è stato tradotto in un emendamento che ha integrato la mozione e portato all'approvazione unanime. Agolli ne ha anche approfittato per tracciare un bilancio della natimortalità imprenditoriale in paese in questo delicatissimo periodo. E ha ricordato che "Nel 2020, ad Arluno, sono state chiuse due attività e una terza in procinto di aprire non ha poi avuto seguito mentre ci sono state due nuove aperture".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro