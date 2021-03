"E' la segreteria del sindaco", ma non è vero

Segnalazioni sono arrivate al sindaco di Cuggiono, Giovanni Cucchetti, che lancia un appello ai suoi concittadini alla massima attenzione e ad informare subito i Carabinieri.

Il telefono che squilla, dall'altra parte della cornetta una voce che si presenta come la segreteria del sindaco, chiedendo informazioni sul numero di persone in casa. "Fate attenzione, perché non è vero". A mettere in guardia i suoi concittadini è proprio il sindaco di Cuggiono, Giovanni Cucchetti. "Ci sono arrivate a riguardo alcune segnalazioni da parte di anziani del paese - scrive - Telefonate del genere, però, non sono assolutamente fatte dal Comune o da collaboratori del sindaco e, pertanto, prego, nel caso le riceveste, di avvertire immediatamente i Carabinieri".

