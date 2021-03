Mille mascherine a scuola

La donazione daell'azienda 'Fen Garments' al Comune ed all'istituto scolastico di Vanzaghello. L'altro giorno, il sindaco ha distribuito le mascherine per gli alunni e il personale.

Erano state prima consegnate direttamente al sindaco Arconte Gatti e, subito dopo, ecco che lo stesso primo cittadino le ha portate agli studenti ed al personale delle scuole. Mille mascherine ('baby e per adulti) in dono dall'azienda 'Fen Garments', appunto agli istituti scolastici di Vanzaghello. Così, ecco che nei giorni scorsi c'è stata la distribuzione alla Primaria 'San Francesco'. "Voglio ringraziare di nuovo la ditta per l'importante donazione in un period complesso come quello che stiamo vivendo tutti - ha detto il sindaco vanzaghellese - Un aiuto e un sostegno fondamentale per far fronte all'emergenza Covid".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro