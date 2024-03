121 bambini allo screening

Un'adesione pressoché o quasi totale. Numeri, insomma, davvero significativi per lo screening sull'ambliopia (occhio pigro), promosso dall'Amministrazione comunale.

Un'adesione pressoché o quasi totale. Numeri, insomma, davvero significativi per lo screening sull'ambliopia (occhio pigro), promosso dall'Amministrazione comunale di Vanzaghello presso le scuole dell'Infanzia statale e parrocchiale. In tutto, infatti, i bimbi controllati sono stati 121, di cui 3 sono risultati patologici e 14 da attenzionare e sottoporre ad ulteriori approfondimenti. "Il risultato - scrivono appunto dall'Amministrazione - evidenzia l'efficacia della prevenzione, anche nelle fasce d'età più giovani. Per questo motivo la nostra attenzione continuerà ad essere alta a supporto e a beneficio di tutta la comunità. Vogliamo ringraziare l'associazione ADIVA, nella veste del dottor Locati, la dottoressa Farina e la signora Patrizia e il corpo insegnanti per la collaborazione - concludono - Grazie infine, agli uffici comunali che hanno partecipato in maniera fattiva alla buona riuscita del progetto".

