Screening visivo per le scuole

Amministrazione comunale di Vanzaghello, associazione ADIVA e scuole: uno screening visivo per ambliopia (occhio pigro).

L’Amministrazione comunale di Vanzaghello, in collaborazione con l’associazione ADIVA di Legnano, l’Istituto Comprensivo di Magnago e la scuola dell’Infanzia Parrocchiale, organizza uno screening visivo per ambliopia (occhio pigro). "Nell’ottica di una particolare attenzione nei confronti dell’infanzia e nella consapevolezza che, se individuate per tempo, alcune patologie della vista diventano più facilmente curabili, come Comune abbiamo deciso di promuovere appunto un’attività di screening, volta all’individuazione dei difetti visivi e mirato in special modo alla prevenzione dell’ambliopia sugli alunni in età prescolare". L'iniziativa si svolgerà tra il 12 e il 21 febbraio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!