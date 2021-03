Riciclario: tecnologia e senso civico

Riciclario a soli due mesi di vita si rivela di grande interesse. Sono, infatti, decine le persone che interagiscono con questa app innovativa, gratuita e scaricabile per Android e per iOS.

Riciclario a soli due mesi di vita si rivela di grande interesse. Sono, infatti, decine le persone che interagiscono con questa app innovativa, gratuita e scaricabile per Android e per iOS, che consente di essere sempre aggiornati sulla frazione di differenziata da conferire giorno per giorno e di consultare tutte le informazioni utili e necessarie per svolgere correttamente la raccolta differenziata. L’App Riciclario consente di consultare on line il calendario ricevendo anche le notifiche per ricordare ai cittadini quando esporre i propri contenitori. L’Applicazione, gratuitamente, è stata messa a disposizione degli utenti dall’Azienda Speciale Multiservizi di Magenta. I cittadini di Robecco su Naviglio e Santo Stefano Ticino, i primi due Comuni che hanno potuto usufruire di Riciclario, si sono confermati non solo attenti e sensibili al tema della raccolta differenziata dei rifiuti, ma anche interessati a ricevere le preziose informazioni fornite dalla app: come scansionare i bar code dei principali prodotti in commercio e ricevere le informazioni sulla corretta separazione di tutti i materiali che lo compongono oppure conoscere il posizionamento dei contenitori stradali per la raccolta di pile esauste, medicinali scaduti e indumenti usati o sapere quali tipologie di rifiuti possono essere conferite nella Piattaforma di Raccolta Differenziata. E non è mancata neppure qualche segnalazione ad ASM in merito alla presenza di rifiuti abbandonati. Un modo perfetto per coniugare la tecnologia e il senso civico e di appartenenza a una comunità.

