Consiglio 'baby'

Nonostante il periodo emergenziale, si appresta a riprendere fiato. Il consiglio comunale dei ragazzi, sotto il cielo di Busto Garolfo, sta già scaldando i motori.

Nonostante il periodo emergenziale, si appresta a riprendere fiato. Il consiglio comunale dei ragazzi, sotto il cielo di Busto Garolfo, sta già scaldando i motori per riproporsi con tutto il suo potenziale di entusiasmo giovanile, di sguardo privilegiato e attento sulla realtà della propria città e di spirito propositivo. La sua riedizione figurava del resto in cima ai desiderata della giunta del sindaco Susanna Biondi che in questo organismo ha sempre visto un prezioso ausilio per avere indicazioni ulteriori sulle necessità del territorio bustese fotografate dall'acutezza di osservazione e di riflessione del popolo degli anni verdi. E cosi, martedì 9 marzo alle 21, protagonista sarà appunto il consiglio comunale 'baby' per l'anno scolastico 2020-2021 che sarà presentato in tutti i dettagli. Il comune ne ha affidato composizione e funzionamento a un apposito Regolamento in cui tra l'altro si evidenziano con chiarezza gli scopi: "Educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, alla partecipazione e all'impegno sociale, contribuire ad approfondire la conoscenza che i ragazzi hanno della propria città, far conoscere ai ragazzi il funzionamento della macchina comunale attraverso un rapporto diretto con essa, far vivere ai ragazzi un'esperienza educativa che li renda protagonisti della vita democratica del territorio e garantire occasioni in cui trovino espressione e considerazione le idee dei ragazzi, offrendo agli amministratori l'opportunità di conoscere il loro punto di vista sulla vita dei giovani in città". I giovani saranno chiamati a dare il loro contributo negli ambiti più svariati, dalla politica ambientale alla cultura, dalla pubblica istruzione allo sport e al tempo libero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro