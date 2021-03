"Parente col Covid: è una truffa"

Ancora segnalazioni, stavolta da Castano. "Chiamano al telefono dicendo che un vostro familiare ha il Covid e servono soldi per curarsi, ma è una truffa".

La tecnica, purtroppo, è quella già vista e rivista in altre occasioni; o meglio, stavolta sarebbe il caso di dire... sentita. Già, perché di nuovo ecco che i truffatori colpiscono via telefono. E' successo a Castano, dove, appunto, alcuni anziani hanno ricevuto la chiamata di qualcuno che, facendo credere ai nostri 'nonni' che un loro parente era malato di Covid, chiedeva un aiuto in denaro per effettuare le specifiche cure. "Fate attenzione - l'appello arriva direttamente dal sindaco Giuseppe Pignatiello - Per qualsiasi dubbio, mi raccomando non assecondate chi vi contatta, ma informate subito le Forze dell'ordine".

