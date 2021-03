Rapinata parrucchiera

Aveva appena chiuso il negozio da parrucchiera presso il quale lavora e si stava dirigendo verso casa con l’incasso. Quando è stata avvicinata da un uomo armato di pistola che l’ha minacciata imponendole di consegnare i soldi. È la bruttissima avventura vissuta martedì sera da una donna che aveva appena finito di lavorare. Un brutto episodio sul quale stanno indagando i carabinieri della stazione di Magenta coadiuvati dal comando di Abbiategrasso.

