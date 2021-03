Interventi al Nido comunale

Molti lavori, un unico obiettivo: dare nuovo smalto all'area esterna del Nido comunale 'Un due tre stella'. Del progetto l'Amministrazione comunale del sindaco Roberto Colombo ha fatto uno dei suoi punti qualificanti.

Molti lavori, un unico obiettivo: dare nuovo smalto all'area esterna del Nido comunale 'Un due tre stella'. Del progetto l'Amministrazione comunale del sindaco Roberto Colombo ha fatto uno dei suoi punti qualificanti. "Completata nel mese di gennaio - si legge in una nota del Comune - la rimozione e sostituzione di elementi pericolosi per i bimbi come vecchie staccionate e cancelletti in legno, rete metallica e giochi in disuso), sono iniziati gli interventi di preparazione dei sottofondo per l'installazione di nuovi giochi che saranno collocati su una superficie antitrauma multicolore". Insomma, un occhio alla sicurezza e uno all'estetica per consentire ai piccoli di divertirsi in modo sempre più sicuro e gradevole. "Nel frattempo - prosegue la giunta - è cominciato il lavoro di manutenzione di staccionate, balaustre e corrimano con l'applicazione del fondo protettivo". All'appello manca la tinteggiatura che, assicura però il Comune, "Sarà completata durante il periodo di maturazione del sottofondo dell'area a verde per l'alloggiamento dei giochi". Il Nido canegratese si appresta, quindi, a ricevere nuova linfa per essere sempre più al passo con i tempi.

