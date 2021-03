Busto Garolfo si prepara a celebrare la Festa della donna dell'8 marzo con un incontro on line in programma alle 21 e dal titolo 'Morgane che ce l'hanno fatta'.

Avviene in un periodo particolare, ma non per questo sarà caratterizzata da minore intensità e partecipazione. Busto Garolfo si prepara a celebrare la Festa della donna dell'8 marzo con un incontro on line in programma alle 21 e dal titolo 'Morgane che ce l'hanno fatta'. L'appuntamento è promosso dal circolo letterario e si propone di essere, nei piani di chi lo ha ideato, "uno scambio di pensieri, riflessioni, sensazioni ed emozioni sull'universo donna partendo dagli stimoli offerti dal libro 'Morgana' di Michela Murgia e CHiara Tagliaferri. La serata permetterà di riflettere, proseguono gli organizzatori, "Sulla capacità di molte donne di rompere gli schemi, di andare oltre il ruolo che famiglie e società vorrebbero imporre, per perseguire la propria realizzazione personale e sui riflessi collettivi di queste ribellioni". Lo spunto per discutere di tutte queste tematiche sarà offerto da Laura Porta, laureata in psicologia , specializzata in psicoterapia sistemico-relazionale e libera professionista in uno studio di psicologia di Busto Arsizio e Alessia Lai, ricercatrice e biologa di Parabiago assurta agli onori delle cronache per avere ricevuto, per la sua attività, l'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Republica Sergio Mattarella.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro