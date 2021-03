Trappola chiodata nel bosco

Trappola chiodata rinvenuta in un'area boschiva. A fare la scoperta sono stati gli agenti della Polizia locale di Castano. I Vigili al lavoro per individuare chi l'ha messa.

Trappola chiodata rinvenuta in un'area boschiva. A fare la scoperta sono stati gli agenti della Polizia locale di Castano; il pericoloso oggetto, di quelli spesso utilizzati per scoraggiare e recare danni a ciclisti e motocrossisti, era a ridosso dei campi agricoli compresi a nord del Canale Villoresi e della cascina Malpaga, in direzione via del Cerone. "Invitiamo non solo ciclisti e motociclisti, ma anche pedoni e chi fa passeggiate a cavallo o chiunque con automobili o mezzi agricoli, a prestare la massima attenzione. Queste trappole sono state molto ben nascoste - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Gli strumenti consistono in piastre di ferro, con sopra accuratamente saldati da una mano esperta degli acuminati spuntoni molto taglienti in ferro della lunghezza di circa 5-6 centimetro l’uno. Noi con i nostri agenti faremo di tutto per individuare e punire gli artefici. Per ora abbiamo denunciato il fatto in Procura e i colpevoli rischiano gravi ipotesi di reato con pene durissime. Con la Polizia locale intensificheremo al massimo i controlli nelle aree boschive".

