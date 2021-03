Materna: per ora una classe

Una classe tornerà domani (mercoledì 3 marzo), mentre per le altre bisognerà attendere la prossima settimana. La scuola Materna - Ente Morale è pronta a riaprire, almeno in parte.

Una classe tornerà domani (mercoledì 3 marzo), mentre per le altre bisognerà attendere la prossima settimana. Dopo la chiusura decisa qualche giorno fa per l'emergenza Covid-19, infatti, la scuola Materna - Ente Morale di Turbigo è pronta a riprendere, almeno in parte, con le attività. "Si ricomincerà come detto, con una classe da domani mattina - spiega il presidente Gilberto Azzimonti - Le altre quattro, invece, rientreranno dalla settimana che verrà, in maniera scaglionata. Nella giornata di ieri, inoltre, abbiamo effettuato un'ulteriore sanificazione di tutti i locali, pronti a poter accogliere di nuovo i bambini. Un primo passo, insomma, verso un po' di normalità; contiamo, entro la fine della prossima settimana di tornare a pieno regime".

