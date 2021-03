Tamponi rapidi agli studenti

L'ultima iniziativa del Comune di Turbigo per i ragazzi delle scuole cittadine. "Dobbiamo evitare una possibile chiusura degli istituti. E' fondamentale che tutti partecipino".

Gli obiettivi sono due: contrastare e bloccare sempre di più un possibile aumento dei contagi, ma anche e, soprattutto, consentire agli alunni di poter continuare a frequentare le scuole in presenza. C'è bisogno, insomma, di ogni iniziativa e servizio possibile, perché il Covid-19, purtroppo, come sta dimostrando ormai da un anno, non fa distinzioni. E, allora, ecco che l'ultima importante e fondamentale proposta che arriva da Turbigo è quella di una campagna di tamponi rapidi gratuiti a tutti gli studenti degli istituti scolastici cittadini. "E' necessario che i ragazzi si sottopongano allo screening per poter verificare l’attuale situazione e l’evolversi del contagio, cercando così di evitare la chiusura delle scuole - scrive l'Amministrazione comunale - Dobbiamo mettere in campo qualsiasi 'arma', affinché i nostri giovani continuino a frequentare le lezioni in presenza, aspetto indispensabile per l’apprendimento e la socializzazione. E' bene, infine, sottolineare che nel caso l’adesione non fosse del 100%, la campagna di monitoraggio non sarebbe utile e quindi non avrebbe senso organizzarla. Per questo, l'appello è a partecipare e farlo tutti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro