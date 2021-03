Covid Turbigo: 27 positivi. Test rapidi per gli alunni?

Covid-19 Turbigo: c'è un'altra guarigione, mentre sono 6 i nuovi casi di positività. L'Amministrazione comunale, intanto, ha deciso di promuovere test rapidi gratuiti per gli alunni delle scuole, che verranno attivati solo in caso di adesione di tutti.

Covid-19 Turbigo: c'è un'altra guarigione, mentre sono 6 i nuovi casi di positività. "Ci tengo a sottolineare per alcuni di questi hanno solo test rapido positivo in attesa di tampone molecolare, li annovero comunque da subito nel conteggio - ha scritto il sindaco Christian Garavaglia - Quindi considerando il tutto ora siamo a 27 casi in totale. Preciso, inoltre, che tra i positivi di queste ultime ore non ci sono ragazzi e/o bambini". E proprio per quanto riguarda gli alunni delle scuole cittadine, l'Amministrazione comunale, per far fronte in maniera ancora più mirata alla pandemia, ha deciso di promuovere una campagna di test rapidi gratuiti, che verrà attivata solo in caso di adesione di tutti. "Stiamo cercando di fare il possibile - ha concluso il sindaco - Siamo in costante contatto con la dirigenza scolastica per organizzarci al meglio: è importate che tutti aderiscano".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro