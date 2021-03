Vigili vaccinati

Vaccinazione anti-Covid al personale della Polizia locale di Castano. I primi l'hanno fatta sabato scorso. Abbiamo incontrato gli agenti, per farci raccontare com'è andata.

I primi quattro sono stati chiamati sabato scorso, poi è stata la volta degli altri. Vaccinazioni anti-Covid al personale della Polizia locale di Castano Primo: si è cominciato, appunto, nel fine settimana appena passato e, in queste ore, ecco che, un po' alla volta, l'intro organico del comando di piazza Mazzini ha potuto ricevere la somministrazione della prima dose. "E' andato tutto bene e, personalmente, non ho avuto alcun tipo di sintomo - racconta uno degli agenti - Vaccinarsi è molto importante; un'arma in più per far fronte alla pandemia e uscire il prima possibile da questo lungo e difficile periodo di emergenza". "Abbiamo fatto il vaccino AstraZeneca - conclude un secondo agente - I sintomi successivi, almeno nel mio caso, sono stati una giornata di febbre e dolori ovunque ed al braccio dove viene effettuata l'iniezione. Adesso, ci hanno già dato l'appuntamento per il richiamo, tra qualche mese".

PRIME VACCINAZIONI COVID PER LA POLIZIA LOCALE DI CASTANO



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro