Controlli Guardia Nazionale

Dai luoghi maggiormente interessati dall'abbandono dei rifiuti alle aree più critiche: servizi controllo e monitoraggio da parte della Guardia Nazionale a Vanzaghello.

Dai luoghi maggiormente interessati dall'abbandono dei rifiuti alle aree più critiche: si controlla e si monitora il territorio. Una serie di servizi mirati e specifici, insomma, quelli messi in campo a Vanzaghello dalla Guardia Nazionale che, proprio in queste ultime settimane, ha avviato, appunto, le verifiche e gli accertamenti ecologici nei punti del paese, purtroppo, colpiti dall'abbandono dei rifiuti e, quindi, nelle ore serali anche delle zone ritenuti critiche. "Dopo un primo periodo di conoscenza della zona, con l'attività prestata all'ingresso delle scuole, ha preso il via, infatti, anche il presidio serale nel fine settimana (nella fascia oraria 19-23) - ha scritto il sindaco Arconte Gatti - E a seguito di questa attività, il 26 febbraio, i Carabinieri hanno effettuato un arresto su segnalazione degli operatori della Guardia Nazionale; inoltre la Polizia locale sta svolgendo accertamenti in merito a rifiuti rinvenuti a margine delle strade dell'area intorno al campo sportivo. Voglio ringraziare il gruppo per l'importante aiuto e la collaborazione che ci stanno dando - ha concluso il primo cittadino - I cittadini interessati a far parte dell'associazione possono contattare l'ufficio della Polizia locale al numero 0331/308931".

