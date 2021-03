Buscate: sono 7 le positività

A Vanzaghello, la Croce Azzurra di Buscate si è resa disponibile per accompagnare gli over 80 e le persone più fragili che non hanno nessuno alla somministrazione del vaccino anti-Covid.

L'emergenza Covid-19 e i dodici lunghi e difficili mesi. Il messaggio della Croce Azzurra di Buscate, sempre in prima linea per far fronte alla pandemia in corso.