Incidente a Nosate

Solo danni ai mezzi, ma per fortuna nessuno ha riportato ferite. Tre le persone coinvolte, ma nessuna ha riportato lesioni importanti.

Solo danni ai mezzi, ma per fortuna nessuno ha riportato ferite. Lunedì a mezzogiorno in via Ponte Castano a Nosate si è verificato un incidente. Poco prima della salita che porta alla parte alta del paese due auto si sono scontrate frontalmente e la parte anteriore è andata distrutta. Tre le persone coinvolte, ma nessuna ha riportato lesioni importanti. È giunto a Nosate un equipaggio della Croce Bianca della delegazione di Mesero e la polizia locale di Castano e Turbigo per valutare le persone coinvolte. La dinamica è in fase di chiarimento.

