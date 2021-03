Cassonetto nel Villoresi

Non c'è, purtroppo, mai limite all'inciviltà ed alla mancanza di rispetto per l'ambiente e il territorio che ci circonda. Gettato un cassonetto dell'immondizia nel canale Villoresi.

All'inciviltà non c'è, purtroppo, mai limite. E nemmeno alla mancanza di rispetto dell'ambiente e di ciò che ci sta attorno. Già, perché ecco la segnalazioni arrivata alla Polizia locale di Castano, di un cassonetto dell'immondizia buttato nel Villoresi, sotto il ponte che porta verso la tensostruttura. Qualcuno, nelle scorse ore, ha pensato bene di gettare il cassone nel canale, oggi vuoto e dal comando di piazza Mazzini ci si è, quindi, dovuti attivare per provvedere al recupero. L'ennesimo gesto di mancanza di rispetto, appunto, per il territorio.

