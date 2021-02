Sport negli spazi della scuola

L'Amministrazione di Vanzaghello ha deciso di mettere a disposizione, gratuitamente, gli spazi aperti della scuola per permettere alle associazioni sportive di allenarsi.

I primi caldi, la bella stagione che sembra ormai alle porte, ma, purtroppo, anche la pandemia che c'è e prosegue con le varie restrizioni e limitazioni. E, allora, ecco che a Vanzaghello, l'Amministrazione comunale, per venire incontro il più possibile anche alle realtà sportive, fortemente penalizzate, ha deciso di concedere loro la possibilità di potersi allenare e di effettuare, soprattutto, sport in completa sicurezza. Come? Mettendo a disposizione, gratuitamente, gli spazi aperti della scuola. "I nostri atleti - scrivono - avranno così modo di godere di un ampio luogo per svolgere l'attività nel rispetto delle varie norme in vigore, con il campo da basket che, finalmente, è tornato a risplendere con le sue linee ben tracciate e con l'imminente bonifica della sabbiera per il salto in lungo".

