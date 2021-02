Ciclabile: avanzano i lavori

Proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Casate e Bernate nonostante il furto dei tombini della scorsa settimana.

Proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Casate e Bernate. I lavori, iniziati subito dopo la firma del verbale di consegna lavori l’11 novembre 2020, hanno subito una frenata nella notte tra il 16 e 17 febbraio. Alcuni individui, non ancora identificati, hanno rubato lungo tutta la pista ciclabile 15 caditoie e 8 chiusini in ghisa da pochissimo installate. Un gesto di aperta inciviltà che colpisce tutta la comunità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro