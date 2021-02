Cuggiono, niente Fiera di Primavera

Il sindaco Cucchetti: "Purtroppo l’aumento dei contagi da Covid-19 e il diffondersi delle diverse varianti non avrebbe permesso lo svolgimento della Fiera in sicurezza".

Era prevedibile e, purtroppo, c'era da aspettarselo, ma ora è ufficiale. Anche per il 2021 non ci sarà nessuna 'Fiera di Primavera' a Cuggiono. La comunicazione arriva direttamente dal sindaco Giovanni Cucchetti: "Vi comunico che è stato deciso con Delibera di Giunta, l’annullamento della Fiera di Primavera che era prevista per marzo 2021.

Purtroppo l’aumento dei contagi da Covid-19 e il diffondersi delle diverse varianti non avrebbe permesso lo svolgimento della Fiera in sicurezza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro